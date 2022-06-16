Стабилизатор Ресанта СПН-17000
Арт. О00000013183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|380x370x560
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор Ресанта СПН 17000 широко используется в частных домах, офисных помещениях, магазинах для защиты электрооборудования, цифровой техники и бытовых электроприборов от перепадов напряжения, которые могут вызвать поломки и выход из строя. Аппарат имеет поворотные колеса, что позволяет легко перемещать его. Малые габариты позволяют разместить стабилизатор в любом удобном месте.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Большой диапазон рабочих напряжений
- Отсутствует искажение синусоиды
- Высокий кпд, до 97%
- Высоковольтная защита
- Функция "Байпас"
- Класс защиты IP 20