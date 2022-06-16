Стабилизатор Ресанта СПН 17000 широко используется в частных домах, офисных помещениях, магазинах для защиты электрооборудования, цифровой техники и бытовых электроприборов от перепадов напряжения, которые могут вызвать поломки и выход из строя. Аппарат имеет поворотные колеса, что позволяет легко перемещать его. Малые габариты позволяют разместить стабилизатор в любом удобном месте.

Преимущества

Простота эксплуатации

Большой диапазон рабочих напряжений

Отсутствует искажение синусоиды

Высокий кпд, до 97%

Высоковольтная защита

Функция "Байпас"

Класс защиты IP 20



