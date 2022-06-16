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Стабилизатор Ресанта СПН-17000
5.0
1
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта СПН-17000
    Арт. О00000013183
    5.0
    1
    Стабилизатор Ресанта СПН-17000

      Стабилизатор Ресанта СПН-17000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		380x370x560
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор Ресанта СПН 17000 широко используется в частных домах, офисных помещениях, магазинах для защиты электрооборудования, цифровой техники и бытовых электроприборов от перепадов напряжения, которые могут вызвать поломки и выход из строя. Аппарат имеет поворотные колеса, что позволяет легко перемещать его. Малые габариты позволяют разместить стабилизатор в любом удобном месте.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Большой диапазон рабочих напряжений
        • Отсутствует искажение синусоиды
        • Высокий кпд, до 97%
        • Высоковольтная защита
        • Функция "Байпас"
        • Класс защиты IP 20