Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор напряжения Sturm PS 9302
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Sturm PS 9302
    Арт. X183126
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Sturm PS 9302

      Стабилизатор напряжения Sturm PS 9302

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X183126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		320x295x235
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Sturm PS9302  - однофазный, с мощностью 2 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров,  аудио-техники.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокие технические показатели
        • Имеется вольтметр и амперметр, отображающие основные параметры функционирования стабилизатора
        • Транспортировка аппарата стала легкой, благодаря ручке, предусмотренной на крышке
        • Стабилизатор можно подключать к сетям с напряжением 140-250 В