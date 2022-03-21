Стабилизатор напряжения Sturm PS 9302

Преимущества

Надежность

Высокие технические показатели

Имеется вольтметр и амперметр, отображающие основные параметры функционирования стабилизатора

Транспортировка аппарата стала легкой, благодаря ручке, предусмотренной на крышке

Стабилизатор можно подключать к сетям с напряжением 140-250 В





Стабилизатор напряжения Sturm PS9302 - однофазный, с мощностью 2 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров, аудио-техники.