Стабилизатор напряжения Sturm PS 9302
Арт. X183126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|320x295x235
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор напряжения Sturm PS9302 - однофазный, с мощностью 2 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров, аудио-техники.
Преимущества
- Надежность
- Высокие технические показатели
- Имеется вольтметр и амперметр, отображающие основные параметры функционирования стабилизатора
- Транспортировка аппарата стала легкой, благодаря ручке, предусмотренной на крышке
- Стабилизатор можно подключать к сетям с напряжением 140-250 В