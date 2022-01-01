Стабилизатор STURM PS 9350
Арт. X183124
Характеристики
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Производитель
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
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Способ установки
|напольный
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Защита от перегрузки
|Да
- Стабилизатор напряжения Штурм PS9350 - однофазный, с мощностью 4 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров, аудио-техники. Сделан по специальной схеме, позволяющей использовать входное напряжение от 140 до 250 В.
Преимущества
- Надежность
- Высокие технические показатели