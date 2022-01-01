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Стабилизатор STURM PS 9350
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор STURM PS 9350
    Арт. X183124
    Стабилизатор STURM PS 9350

      Стабилизатор STURM PS 9350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183124

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Способ установки
      		напольный
      Защита от перегрузки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Штурм PS9350  - однофазный, с мощностью 4 кВт. Предназначен для качественного электропитания и предупреждения сбоев различного оборудования в российских условиях: периферийного и сетевого, компьютеров,  аудио-техники. Сделан по специальной схеме, позволяющей использовать входное напряжение от 140 до 250 В.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокие технические показатели