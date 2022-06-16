Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-100 000/3
Арт. О00000013359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|1550x1150x900
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 100000/3 используется для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Толстостенный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Стабилизатор поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отключается только при сильных скачках сетевого напряжения.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева