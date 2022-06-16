Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-100 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 100000/3 используется для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Толстостенный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Стабилизатор поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отключается только при сильных скачках сетевого напряжения.

Преимущества