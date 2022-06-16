Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15 000/3-Ц

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15000/3-Ц 63/4/17 используется для выравнивания входного напряжения в электрической сети различных производственных, офисных и административных зданий. Устройство состоит из трех блоков трансформаторов, входное и выходное напряжение которых можно контролировать по индивидуальным цифровым дисплеям. Модель характеризуется высокой точностью стабилизации: выходное напряжение варьируется от 350 до 410 В. Благодаря транспортировочным колесам со специальным покрытием оператор с легкостью может перемещать стабилизатор с одного рабочее место на другое, при этом не повреждая поверхность (кафель, линолеум, плитка). Аппарат обладает компактным высокопрочным корпусом, позволяющим устанавливать устройство в небольших помещениях и узких пространствах.