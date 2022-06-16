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Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15 000/3-Ц
5.0
1
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15 000/3-Ц
    Арт. О00000013082
    5.0
    1
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15 000/3-Ц

      Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15 000/3-Ц

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013082
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		700x330x330
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-15000/3-Ц 63/4/17 используется для выравнивания входного напряжения в электрической сети различных производственных, офисных и административных зданий. Устройство состоит из трех блоков трансформаторов, входное и выходное напряжение которых можно контролировать по индивидуальным цифровым дисплеям. Модель характеризуется высокой точностью стабилизации: выходное напряжение варьируется от 350 до 410 В. Благодаря транспортировочным колесам со специальным покрытием оператор с легкостью может перемещать стабилизатор с одного рабочее место на другое, при этом не повреждая поверхность (кафель, линолеум, плитка). Аппарат обладает компактным высокопрочным корпусом, позволяющим устанавливать устройство в небольших помещениях и узких пространствах.