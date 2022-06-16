Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150000/3 используется на крупных предприятиях, в цехах и мастерских для стабилизации напряжения в трехфазной сети. Устройство защищает от короткого замыкания или перепадов напряжения электроприборы с суммарной мощностью до 150 кВт. Предусмотрено автоматическое отключение нагрузки при сильных скачках напряжения. Все внутренние узлы стабилизатора защищены металлическим корпусом.

Преимущества