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Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150 000/3
5.0
1
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150 000/3
    Арт. О00000013314
    5.0
    1
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150 000/3

      Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150 000/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013314
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		1820x1200x1030
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-150000/3 используется на крупных предприятиях, в цехах и мастерских для стабилизации напряжения в трехфазной сети. Устройство защищает от короткого замыкания или перепадов напряжения электроприборы с суммарной мощностью до 150 кВт. Предусмотрено автоматическое отключение нагрузки при сильных скачках напряжения. Все внутренние узлы стабилизатора защищены металлическим корпусом.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Малый уровень шума
        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева