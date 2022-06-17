Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-20 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 20000/3 - профессиональное устройство, предназначенное для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Внутренние элементы надежно защищены металлическим кожухом (класс защиты IP20). Предусмотрена входная и выходная фильтрация частотных помех. Отличается высокой точностью стабилизации напряжения 380 +/- 2%.

Преимущества