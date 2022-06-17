Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-20 000/3
Арт. О00000013008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|860x410x530
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 20000/3 - профессиональное устройство, предназначенное для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Внутренние элементы надежно защищены металлическим кожухом (класс защиты IP20). Предусмотрена входная и выходная фильтрация частотных помех. Отличается высокой точностью стабилизации напряжения 380 +/- 2%.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при коротких по времени перегрузках
- Защита от перегрева и перегрузок