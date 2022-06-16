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Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН- 30 000/3-Ц
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН- 30 000/3-Ц
    Арт. О00000013091
    5.0
    2
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН- 30 000/3-Ц

      Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН- 30 000/3-Ц

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013091
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		800x400x400
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-30000/3-Ц 63/4/18 устанавливается в административных, офисных и производственных зданиях для защиты трехфазного силового оборудования или группы высокоточных электрических устройств (например, компьютеров) суммарной мощностью до 30000 ВА от перепадов напряжения и короткого замыкания. Стабилизатор совмещает в себе сразу три трансформаторных блока, показатели входного и выходного напряжения которых можно контролировать по индивидуальным цифровым дисплеям. Аппарат рекомендуется устанавливать внутри помещений с температурой окружающей среды от 0 до +45С при относительной влажности 80%, где исключена вероятность попадания на корпус какой-либо влаги, в том числе и конденсата. Устройство характеризуется высокой точностью стабилизации выходного напряжения - ±8%.