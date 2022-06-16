Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН- 30 000/3-Ц

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-30000/3-Ц 63/4/18 устанавливается в административных, офисных и производственных зданиях для защиты трехфазного силового оборудования или группы высокоточных электрических устройств (например, компьютеров) суммарной мощностью до 30000 ВА от перепадов напряжения и короткого замыкания. Стабилизатор совмещает в себе сразу три трансформаторных блока, показатели входного и выходного напряжения которых можно контролировать по индивидуальным цифровым дисплеям. Аппарат рекомендуется устанавливать внутри помещений с температурой окружающей среды от 0 до +45С при относительной влажности 80%, где исключена вероятность попадания на корпус какой-либо влаги, в том числе и конденсата. Устройство характеризуется высокой точностью стабилизации выходного напряжения - ±8%.