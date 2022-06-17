Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-45 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 45000/3 используется в офисах, мастерских или крупных коттеджах для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 45кВт. Выделяется высокой точностью выходного напряжения, которая составляет +/-2%. Панель управления содержит необходимые индикаторы для удобного контроля уровня напряжения. Все уязвимые элементы стабилизатора защищены ударопрочным корпусом.

Преимущества

Низкий уровень шума при работе

Широкий диапазон входного напряжения

Высокая точность выходного напряжения

Защита от перегрузок

Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех



