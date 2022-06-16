Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-80 000/3
Арт. О00000013135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|1090x540x650
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 80000/3 используется в крупных офисах, заводских цехах и мастерских для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 80 кВт. Выходная мощность колеблется в узком диапазоне +/-2%, что позволяет использовать устройство для защиты особо чувствительного оборудования. Наличие естественной системы охлаждения предотвращает перегрев деталей.
Преимущества
- Низкий уровень шума при работе
- Широкий диапазон входного напряжения
- Высокая точность выходного напряжения
- Защита от перегрузок
- Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех