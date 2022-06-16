Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-80 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 80000/3 используется в крупных офисах, заводских цехах и мастерских для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 80 кВт. Выходная мощность колеблется в узком диапазоне +/-2%, что позволяет использовать устройство для защиты особо чувствительного оборудования. Наличие естественной системы охлаждения предотвращает перегрев деталей.

Преимущества

Низкий уровень шума при работе

Широкий диапазон входного напряжения

Высокая точность выходного напряжения

Защита от перегрузок

Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех



