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Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-80 000/3
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-80 000/3
    Арт. О00000013135
    5.0
    2
    Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-80 000/3

      Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-80 000/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		1090x540x650
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 80000/3 используется в крупных офисах, заводских цехах и мастерских для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 80 кВт. Выходная мощность колеблется в узком диапазоне +/-2%, что позволяет использовать устройство для защиты особо чувствительного оборудования. Наличие естественной системы охлаждения предотвращает перегрев деталей.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума при работе
        • Широкий диапазон входного напряжения
        • Высокая точность выходного напряжения
        • Защита от перегрузок
        • Встроенный фильтр входных и выходных частотных помех