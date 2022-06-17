Стабилизатор трехфазный Ресанта АСН- 4 500/3

Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 4500/3 предназначен для защиты от скачков напряжения и короткого замыкания электроприборов, работающих от сети 380 В. Отличается малым уровнем шума при работе и стабильным выходным напряжением с погрешностью не более 2%. Все элементы устройства защищены от механических повреждений прочным корпусом.

Преимущества

Высокая точность выравнивания напряжения

Малый уровень шума

Небольшие габариты

Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения

Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона

Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех

Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения

Не выключается при кратковременных перегрузках

Защита от перегрева



