Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 15000/Э

Преимущества

Высокая точность выравнивания напряжения

Малый уровень шума

Высокое качество сборки

Отсутствует искажение синусоиды

Долгий срок службы

Высоковольтная защита 260±5

Широкий диапазон рабочих температур - от 0 до плюс 45 градусов

Высокий КПД - 97%

Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000/3 используется в небольших офисах, мастерских и частных домах для защиты оборудования от перепадов напряжения. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отличается высокоточной стабилизацией - погрешность составляет всего 2%. Доступ к внутренним узлам упрощен - необходимо лишь открыть дверцу.