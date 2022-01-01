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Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 15000/Э
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 15000/Э
    Арт. X183163
    Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 15000/Э

      Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 15000/Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183163

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Габариты, мм
      		840x360x360
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000/3 используется в небольших офисах, мастерских и частных домах для защиты оборудования от перепадов напряжения. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отличается высокоточной стабилизацией - погрешность составляет всего 2%. Доступ к внутренним узлам упрощен - необходимо лишь открыть дверцу.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Малый уровень шума
        • Высокое качество сборки
        • Отсутствует искажение синусоиды
        • Долгий срок службы
        • Высоковольтная защита 260±5
        • Широкий диапазон рабочих температур - от 0 до плюс 45 градусов
        • Высокий КПД - 97%