Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 15000/Э
Арт. X183163
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|840x360x360
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
- Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000/3 используется в небольших офисах, мастерских и частных домах для защиты оборудования от перепадов напряжения. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отличается высокоточной стабилизацией - погрешность составляет всего 2%. Доступ к внутренним узлам упрощен - необходимо лишь открыть дверцу.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Высокое качество сборки
- Отсутствует искажение синусоиды
- Долгий срок службы
- Высоковольтная защита 260±5
- Широкий диапазон рабочих температур - от 0 до плюс 45 градусов
- Высокий КПД - 97%