Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 9000/Э

Преимущества

Суммарная мощность - 9 кВт, мощность на каждую фазу - 3 кВт

Высокая точность выравнивания напряжения

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Высокий КПД - 97%

Отсутствует искажение синусоиды

Высоковольтная защита 260±5

Широкий диапазон рабочих температур - от 0 до плюс 45 градусов

Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH-9000/3-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения высокоточного оборудования с общей потребляемой мощностью до 9 кВт. Благодаря высокой точности стабилизации и фильтрации частотных помех, срок службы подключаемых к устройству приборов значительно продлевается. Доступ к внутренним узлам упрощен - необходимо лишь открыть дверцу. В боковых стенках корпуса предусмотрены рукоятки для удобной переноски изделия.