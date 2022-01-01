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Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 9000/Э
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 9000/Э
    Арт. X183162
    Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 9000/Э

      Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 9000/Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183162

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Габариты, мм
      		770x330x330
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Нет
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH-9000/3-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения высокоточного оборудования с общей потребляемой мощностью до 9 кВт. Благодаря высокой точности стабилизации и фильтрации частотных помех, срок службы подключаемых к устройству приборов значительно продлевается. Доступ к внутренним узлам упрощен - необходимо лишь открыть дверцу. В боковых стенках корпуса предусмотрены рукоятки для удобной переноски изделия.

        Преимущества 

        • Суммарная мощность - 9 кВт, мощность на каждую фазу - 3 кВт
        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Высокий КПД - 97%
        • Отсутствует искажение синусоиды
        • Высоковольтная защита 260±5
        • Широкий диапазон рабочих температур - от 0 до плюс 45 градусов