Стабилизатор трёхфазный РЕСАНТА ACH 9000/Э
Арт. X183162
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|770x330x330
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Нет
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Степень защиты
|IP 20
- Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH-9000/3-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения высокоточного оборудования с общей потребляемой мощностью до 9 кВт. Благодаря высокой точности стабилизации и фильтрации частотных помех, срок службы подключаемых к устройству приборов значительно продлевается. Доступ к внутренним узлам упрощен - необходимо лишь открыть дверцу. В боковых стенках корпуса предусмотрены рукоятки для удобной переноски изделия.
Преимущества
- Суммарная мощность - 9 кВт, мощность на каждую фазу - 3 кВт
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Высокий КПД - 97%
- Отсутствует искажение синусоиды
- Высоковольтная защита 260±5
- Широкий диапазон рабочих температур - от 0 до плюс 45 градусов