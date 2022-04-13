Стамеска по дереву Sturm 1063-01-10 (10 мм)

Преимущества

Надежность

Лезвие изготовлено из хромванадиевойстали

Прочность

Простота эксплуатации инструмента

Малый вес

Долговечность

Стамеска 10 мм Sturm 1063-01-10 специальный ручной инструмент, предназначенный для выравнивания поверхности и снятия верхнего слоя материала. Остро заточенное лезвие обеспечивает точность выполняемых работ. Двухкомпонентная рукоятка надежно лежит в руке и способствует комфортной работе.