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Стамеска по дереву Sturm 1063-01-14 (14 мм)
5.0
2
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Плоские стамески
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-14 (14 мм)
    Арт. Х150386
    5.0
    2
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-14 (14 мм)

      Стамеска по дереву Sturm 1063-01-14 (14 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150386
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска 14мм Sturm 1063-01-14 применяется для выборки небольших отверстий в древесине, зачисти пазов или оформления отверстий в заготовках. Лезвие шириной 14 мм изготовлено из хромванадиевой стали и оснащено пластиковым колпачком для хранения изделия. Рукоять из двухкомпонентного материала позволяет снизить нагрузку при работе, так как не скользит в руке.

        Преимущества

        • Колпачок на лезвие
        • Долговечность
        • Ширина 14мм
        • Простота и удобство применения