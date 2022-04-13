Стамеска по дереву Sturm 1063-01-14 (14 мм)

Преимущества

Колпачок на лезвие

Долговечность

Ширина 14мм

Простота и удобство применения

Стамеска 14мм Sturm 1063-01-14 применяется для выборки небольших отверстий в древесине, зачисти пазов или оформления отверстий в заготовках. Лезвие шириной 14 мм изготовлено из хромванадиевой стали и оснащено пластиковым колпачком для хранения изделия. Рукоять из двухкомпонентного материала позволяет снизить нагрузку при работе, так как не скользит в руке.