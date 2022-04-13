Стамеска по дереву Sturm 1063-01-14 (14 мм)
Арт. Х150386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
- Стамеска 14мм Sturm 1063-01-14 применяется для выборки небольших отверстий в древесине, зачисти пазов или оформления отверстий в заготовках. Лезвие шириной 14 мм изготовлено из хромванадиевой стали и оснащено пластиковым колпачком для хранения изделия. Рукоять из двухкомпонентного материала позволяет снизить нагрузку при работе, так как не скользит в руке.
Преимущества
- Колпачок на лезвие
- Долговечность
- Ширина 14мм
- Простота и удобство применения