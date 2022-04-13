Стамеска по дереву Sturm 1063-01-16 (16 мм)
Арт. Х150380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Набор
|Нет
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Ширина режущей части, мм
|16
- Стамеска 16 мм Sturm 1063-01-16 - это ручной инструмент, подходящий для выполнения столярных и плотницких работ. Рабочее полотно выполнено из хромванадиевой стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобство и безопасность работы.
Преимущества
- Надежность
- Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали
- Прочность
- Простота эксплуатации инструмента
- Малый вес
- Долговечность