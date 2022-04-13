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Стамеска по дереву Sturm 1063-01-16 (16 мм)
5.0
1
Найти аналог
Плоские стамески
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-16 (16 мм)
    Арт. Х150380
    5.0
    1
    Стамеска по дереву Sturm 1063-01-16 (16 мм)

      Стамеска по дереву Sturm 1063-01-16 (16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150380
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Набор
      		Нет
      Ширина режущей части, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стамеска 16 мм Sturm 1063-01-16 - это ручной инструмент, подходящий для выполнения столярных и плотницких работ. Рабочее полотно выполнено из хромванадиевой стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобство и безопасность работы.
        Преимущества
        • Надежность
        • Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали
        • Прочность
        • Простота эксплуатации инструмента
        • Малый вес
        • Долговечность