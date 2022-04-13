Стамеска по дереву Sturm 1063-01-16 (16 мм)

Надежность

Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали

Прочность

Простота эксплуатации инструмента

Малый вес

Долговечность

Стамеска 16 мм Sturm 1063-01-16 - это ручной инструмент, подходящий для выполнения столярных и плотницких работ. Рабочее полотно выполнено из хромванадиевой стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобство и безопасность работы.Преимущества