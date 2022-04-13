Стамеска по дереву Sturm 1063-01-18 (18 мм)

Преимущества

Надежность

Рабочее полотно изготовлено из хромванадиевой стали

Прочность

Простота эксплуатации инструмента

Малый вес

Долговечность

Стамеска 18 мм Sturm 1063-01-18 используется при обработке пазов и углублений в деревянных заготовках. Состоит из режущего лезвия шириной 18 мм и эргономичной двухкомпонентной рукоятки, что препятствует скольжению руки и увеличивает удобство при работе.