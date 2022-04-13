Стамеска по дереву Sturm 1063-01-18 (18 мм)
Арт. Х150384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
- Стамеска 18 мм Sturm 1063-01-18 используется при обработке пазов и углублений в деревянных заготовках. Состоит из режущего лезвия шириной 18 мм и эргономичной двухкомпонентной рукоятки, что препятствует скольжению руки и увеличивает удобство при работе.
Преимущества
- Надежность
- Рабочее полотно изготовлено из хромванадиевой стали
- Прочность
- Простота эксплуатации инструмента
- Малый вес
- Долговечность