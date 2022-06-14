Стамеска по дереву Sturm 1063-01-08 (8 мм)
Арт. Х150376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
- Стамеска 8 мм Sturm 1063-01-08 применяется для выравнивания поверхностей, при обработке деревянных заготовок. Лезвие выполнено из хромованадиевой стали и надежно закреплено с двухкомпонентной рукояткой, которая обеспечивает удобство работы. Режущая часть имеет ширину 8 мм.
Преимущества
- Надежность
- Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали
- Прочность
- Простота эксплуатации инструмента
- Малый вес
- Долговечность