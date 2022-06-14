Стамеска по дереву Sturm 1063-01-08 (8 мм)

Преимущества

Надежность

Лезвие изготовлено из хромванадиевой стали

Прочность

Простота эксплуатации инструмента

Малый вес

Долговечность

Стамеска 8 мм Sturm 1063-01-08 применяется для выравнивания поверхностей, при обработке деревянных заготовок. Лезвие выполнено из хромованадиевой стали и надежно закреплено с двухкомпонентной рукояткой, которая обеспечивает удобство работы. Режущая часть имеет ширину 8 мм.