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Станция водоснабжения Aquario AJS-80 Auto 7780
5.0
1
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Aquario AJS-80 Auto 7780
    Арт. X1692009
    5.0
    1
    Станция водоснабжения Aquario AJS-80 Auto 7780

      Станция водоснабжения Aquario AJS-80 Auto 7780

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692009
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция AQUARIO 80 (AUTO AJS-80) предназначена для автоматизированной подачи воды из колодцев, скважин, водоемов, для бытового и промышленного использования. Насосная станция AQUARIO AJS-80 состоит из насоса и мембранного бака (гидроаккумулятора). Чугунный корпус насоса гасит вибрацию и обеспечивает бесшумную работу. Нержавеющая сталь, из которой сделаны части насоса, обеспечивает долговечность и защиту от коррозии. Система оснащена защитой от перегрева. Цена AQUARIO AJS-80 для дачи делает станцию оптимальным вариантом для частного дома и дачи. AQUARIO 80 может использоваться при глубине залегания воды до 8 м. Производительность станции – 46 л/мин, это обеспечит оптимальное количество воды для полива. Может устанавливаться в помещении или снаружи под навесом.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Стабильная работа в течение эксплуатационного периода
        • Простота управления и обслуживания
        • Наличие внутреннего эжектора для подъема воды с глубины 8 м
        • Автоматическое включение и выключение