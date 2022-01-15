Станция водоснабжения Aquario AJS-80 Auto 7780

Преимущества

Высокая износостойкость

Стабильная работа в течение эксплуатационного периода

Простота управления и обслуживания

Наличие внутреннего эжектора для подъема воды с глубины 8 м

Автоматическое включение и выключение

Автоматическая насосная станция AQUARIO 80 (AUTO AJS-80) предназначена для автоматизированной подачи воды из колодцев, скважин, водоемов, для бытового и промышленного использования. Насосная станция AQUARIO AJS-80 состоит из насоса и мембранного бака (гидроаккумулятора). Чугунный корпус насоса гасит вибрацию и обеспечивает бесшумную работу. Нержавеющая сталь, из которой сделаны части насоса, обеспечивает долговечность и защиту от коррозии. Система оснащена защитой от перегрева. Цена AQUARIO AJS-80 для дачи делает станцию оптимальным вариантом для частного дома и дачи. AQUARIO 80 может использоваться при глубине залегания воды до 8 м. Производительность станции – 46 л/мин, это обеспечит оптимальное количество воды для полива. Может устанавливаться в помещении или снаружи под навесом.