Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
Арт. X1692054
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 111 ALL используется в загородных домах и на дачных участках для создания индивидуальной системы водоснабжения. Производительность агрегата составляет 58 литров в минуту при высоте подъема воды 47 метров. Работа станции полностью автоматизирована и не требует ежедневного обслуживания. Внутренние детали выполнены из качественного, износостойкого и надежного материала, что обеспечивает долгий срок службы аппарата.
Преимущества
- Рассчитана на продолжительную работу
- Автоматически отключается при перегреве
- Производительность составляет 58 л/мин
- Не нуждается в постоянном техническом обслуживании
- Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы