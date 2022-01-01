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Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
    Арт. X1692054
    Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
    Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
    Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
    Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
      Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
      Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
      Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL
      Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL

      Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1692054

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 111 ALL используется в загородных домах и на дачных участках для создания индивидуальной системы водоснабжения. Производительность агрегата составляет 58 литров в минуту при высоте подъема воды 47 метров. Работа станции полностью автоматизирована и не требует ежедневного обслуживания. Внутренние детали выполнены из качественного, износостойкого и надежного материала, что обеспечивает долгий срок службы аппарата.

        Преимущества 

        • Рассчитана на продолжительную работу
        • Автоматически отключается при перегреве
        • Производительность составляет 58 л/мин
        • Не нуждается в постоянном техническом обслуживании
        • Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы