Станция водоснабжения Belamos XA 111 ALL

Преимущества

Рассчитана на продолжительную работу

Автоматически отключается при перегреве

Производительность составляет 58 л/мин

Не нуждается в постоянном техническом обслуживании

Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 111 ALL используется в загородных домах и на дачных участках для создания индивидуальной системы водоснабжения. Производительность агрегата составляет 58 литров в минуту при высоте подъема воды 47 метров. Работа станции полностью автоматизирована и не требует ежедневного обслуживания. Внутренние детали выполнены из качественного, износостойкого и надежного материала, что обеспечивает долгий срок службы аппарата.