Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун
Арт. X1692041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 13 I ALL предназначена для создания и поддержания постоянного давления в системе автономного водоснабжения. Агрегат имеет мощность 1200 Вт и способен перекачивать до 65 литров в минуту. Гидораккумулятор емкостью 20 литров позволяет снизить число повторно-кратковременных включений, приводящих к постепенному износу деталей, а также предохраняет трубопровод от разрушительного воздействия гидравлических ударов.
Преимущества
- Насосная станция предназначена для длительного использования
- Производительность составляет 3900 л/час
- Чугунный корпус обеспечивает надежную защиту внутренним деталям от повреждений
- Высокий уровень подъёма - 50 метров
- Защита двигателя от перегрева