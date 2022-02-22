Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун

Преимущества

Насосная станция предназначена для длительного использования

Производительность составляет 3900 л/час

Чугунный корпус обеспечивает надежную защиту внутренним деталям от повреждений

Высокий уровень подъёма - 50 метров

Защита двигателя от перегрева

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 13 I ALL предназначена для создания и поддержания постоянного давления в системе автономного водоснабжения. Агрегат имеет мощность 1200 Вт и способен перекачивать до 65 литров в минуту. Гидораккумулятор емкостью 20 литров позволяет снизить число повторно-кратковременных включений, приводящих к постепенному износу деталей, а также предохраняет трубопровод от разрушительного воздействия гидравлических ударов.