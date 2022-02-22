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Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун
4.0
4
14 050 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун
    Арт. X1692041
    4.0
    4
    Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун
    Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун
      Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун
      Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун

      Насосная станция Belamos XA 13 ALL, чугун

      14 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X1692041
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      14 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 13 I ALL предназначена для создания и поддержания постоянного давления в системе автономного водоснабжения. Агрегат имеет мощность 1200 Вт и способен перекачивать до 65 литров в минуту. Гидораккумулятор емкостью 20 литров позволяет снизить число повторно-кратковременных включений, приводящих к постепенному износу деталей, а также предохраняет трубопровод от разрушительного воздействия гидравлических ударов.

        Преимущества

        • Насосная станция предназначена для длительного использования
        • Производительность составляет 3900 л/час
        • Чугунный корпус обеспечивает надежную защиту внутренним деталям от повреждений
        • Высокий уровень подъёма - 50 метров
        • Защита двигателя от перегрева