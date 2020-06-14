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Насосная станция Belamos XI 06 ALL, нержавеющая сталь
3.7
6
11 750 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Belamos XI 06 ALL, нержавеющая сталь
    Арт. X1692033
    3.7
    6
    Насосная станция Belamos XI 06 ALL, нержавеющая сталь

      Насосная станция Belamos XI 06 ALL, нержавеющая сталь

      11 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1692033
      3.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      11 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 06 ALL обладает производительностью 2800 литров в час, что вполне достаточно для обеспечения водой загородного дома и организации систем полива и орошения садового участка. Реле давления обеспечивает автоматическую работу, защищая агрегат от "сухого хода". Вместительный гидроаккумулятор позволяет создавать запас воды в случае отключения электричества, а также гасит гидравлические удары и поддерживает постоянное давление в системе.

        Преимущества

        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • Имеется мембранный бак объемом 24 литра
        • Защита двигателя от перегрева
        • Подача воды с глубины 8 метров
        • Простая эксплуатация