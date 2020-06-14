Насосная станция Belamos XI 06 ALL, нержавеющая сталь

Преимущества

Аппарат предназначен для длительного использования

Имеется мембранный бак объемом 24 литра

Защита двигателя от перегрева

Подача воды с глубины 8 метров

Простая эксплуатация

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 06 ALL обладает производительностью 2800 литров в час, что вполне достаточно для обеспечения водой загородного дома и организации систем полива и орошения садового участка. Реле давления обеспечивает автоматическую работу, защищая агрегат от "сухого хода". Вместительный гидроаккумулятор позволяет создавать запас воды в случае отключения электричества, а также гасит гидравлические удары и поддерживает постоянное давление в системе.