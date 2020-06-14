Насосная станция Belamos XI 06 ALL, нержавеющая сталь
Арт. X1692033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 06 ALL обладает производительностью 2800 литров в час, что вполне достаточно для обеспечения водой загородного дома и организации систем полива и орошения садового участка. Реле давления обеспечивает автоматическую работу, защищая агрегат от "сухого хода". Вместительный гидроаккумулятор позволяет создавать запас воды в случае отключения электричества, а также гасит гидравлические удары и поддерживает постоянное давление в системе.
Преимущества
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Имеется мембранный бак объемом 24 литра
- Защита двигателя от перегрева
- Подача воды с глубины 8 метров
- Простая эксплуатация