Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт

Преимущества

Аппарат предназначен для длительного использования

Производительность составляет 58,3 л/мин

Станция полностью автоматизирована

Защита двигателя от перегрева

Не требует постоянного технического обслуживания

Подача воды возможна с глубины до 8 метров

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 08 ALL - отличный вариант для создания системы водоснабжения загородного дома. Агрегат прост и экономичен в эксплуатации, не нуждается в постоянном техническом обслуживании и рассчитан на большие нагрузки. Имеется манометр для удобного контроля давления, ножки-крепления, позволяющие надежно зафиксировать аппарат с помощью шурупов. Станция оборудован гидроаккумулятором емкостью 24 литра, позволяющим обеспечить запас воды в случае отключения электричества.