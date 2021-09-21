Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
4.3
3
11 776 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
    Арт. X1692055
    4.3
    3
    Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
    Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
    Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
    Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
      Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
      Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
      Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
      Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт

      Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт

      11 776 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692055
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      11 776 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
      280 ₽
      5.0
      Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
      Переходник-футорка Altstream 1"*1/2" НР/ВР(уп.60 шт) 003080104
      150 ₽
      4.5
      Переходник-футорка Altstream 1"*1/2" НР/ВР(уп.60 шт) 003080104
      Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
      55 ₽
      5.0
      Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
      Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
      1 020 ₽
      5.0
      Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
      Клапан Altstream обратный 1" 014100103
      420 ₽
      4.5
      Клапан Altstream обратный 1" 014100103
      Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
      134 ₽
      4.0
      Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
      Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
      160 ₽
      5.0
      Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
      Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
      170 ₽
      5.0
      Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
      Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
      85 ₽
      5.0
      Переходной угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм)
      Переходник-футорка Altstream 003080106 (НР/ВР, 1"x3/4", 50 шт.)
      100 ₽
      5.0
      Переходник-футорка Altstream 003080106 (НР/ВР, 1"x3/4", 50 шт.)
      Муфта комбинированная разъемная Tebo НР 32*1"М п/п 015020908
      320 ₽
      Муфта комбинированная разъемная Tebo НР 32*1"М п/п 015020908
      Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
      93 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 08 ALL - отличный вариант для создания системы водоснабжения загородного дома. Агрегат прост и экономичен в эксплуатации, не нуждается в постоянном техническом обслуживании и рассчитан на большие нагрузки. Имеется манометр для удобного контроля давления, ножки-крепления, позволяющие надежно зафиксировать аппарат с помощью шурупов. Станция оборудован гидроаккумулятором емкостью 24 литра, позволяющим обеспечить запас воды в случае отключения электричества.

        Преимущества

        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • Производительность составляет 58,3 л/мин
        • Станция полностью автоматизирована
        • Защита двигателя от перегрева
        • Не требует постоянного технического обслуживания
        • Подача воды возможна с глубины до 8 метров