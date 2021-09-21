Электрическая насосная станция Belamos XI 08 ALL, 700 Вт
Арт. X1692055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 08 ALL - отличный вариант для создания системы водоснабжения загородного дома. Агрегат прост и экономичен в эксплуатации, не нуждается в постоянном техническом обслуживании и рассчитан на большие нагрузки. Имеется манометр для удобного контроля давления, ножки-крепления, позволяющие надежно зафиксировать аппарат с помощью шурупов. Станция оборудован гидроаккумулятором емкостью 24 литра, позволяющим обеспечить запас воды в случае отключения электричества.
Преимущества
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Производительность составляет 58,3 л/мин
- Станция полностью автоматизирована
- Защита двигателя от перегрева
- Не требует постоянного технического обслуживания
- Подача воды возможна с глубины до 8 метров