Насосная станция Belamos XI 13 ALL, нержавеющая сталь
Арт. X16920104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 13 ALL - высокопроизводительный агрегат, предназначенный для подачи чистой воды в коттеджи, дачи и другие помещения, где нет возможности подключиться к центральному водоснабжению. Электродвигатель рассчитан на продолжительный режим работы и имеет систему защиты от перегрузок. Реле давления обеспечивает самостоятельную работу агрегата в установленном диапазоне давлений (насос включается при минимальном уровне давления и выключается при максимальном). Корпус станции выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.
Преимущества
- Подача воды возможна с глубины до 8 метров
- Предназначена для длительной работы
- Не требует особого обслуживания
- Станция полностью автоматизирована
- Производительность составляет 65 л/мин
- Защита двигателя от перегрузок