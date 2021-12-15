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Насосная станция Belamos XI 13 ALL, нержавеющая сталь
2.6
25
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Belamos XI 13 ALL, нержавеющая сталь
    Арт. X16920104
    2.6
    25
    Насосная станция Belamos XI 13 ALL, нержавеющая сталь

      Насосная станция Belamos XI 13 ALL, нержавеющая сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16920104
      2.6
      25

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 13 ALL - высокопроизводительный агрегат, предназначенный для подачи чистой воды в коттеджи, дачи и другие помещения, где нет возможности подключиться к центральному водоснабжению. Электродвигатель рассчитан на продолжительный режим работы и имеет систему защиты от перегрузок. Реле давления обеспечивает самостоятельную работу агрегата в установленном диапазоне давлений (насос включается при минимальном уровне давления и выключается при максимальном). Корпус станции выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.

        Преимущества

        • Подача воды возможна с глубины до 8 метров
        • Предназначена для длительной работы
        • Не требует особого обслуживания
        • Станция полностью автоматизирована
        • Производительность составляет 65 л/мин
        • Защита двигателя от перегрузок