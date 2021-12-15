Насосная станция Belamos XI 13 ALL, нержавеющая сталь

Преимущества

Подача воды возможна с глубины до 8 метров

Предназначена для длительной работы

Не требует особого обслуживания

Станция полностью автоматизирована

Производительность составляет 65 л/мин

Защита двигателя от перегрузок

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XI 13 ALL - высокопроизводительный агрегат, предназначенный для подачи чистой воды в коттеджи, дачи и другие помещения, где нет возможности подключиться к центральному водоснабжению. Электродвигатель рассчитан на продолжительный режим работы и имеет систему защиты от перегрузок. Реле давления обеспечивает самостоятельную работу агрегата в установленном диапазоне давлений (насос включается при минимальном уровне давления и выключается при максимальном). Корпус станции выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.