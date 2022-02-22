Станция водоснабжения Belamos XK 06 ALL

Преимущества

Не требует особого обслуживания

Аппарат способен долго находиться в рабочем режиме

Благодаря самовсасывающему насосу подача воды может осуществляться с глубины 8 м

Защита двигателя от перегрева

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 06 ALL - бытовой агрегат мощностью 600 Вт. Предназначен для подачи чистой воды в системы полива и водоснабжения частных домов. Давление поддерживается автоматически, что обеспечивает бесперебойную работу. Асинхронный двигатель имеет встроенную термозащиту, что предохраняет его от тепловых перегрузок. Основные детали станции выполнены из прочных износостойких материалов, что гарантирует долгий срок службы.