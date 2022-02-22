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Станция водоснабжения Belamos XK 06 ALL
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos XK 06 ALL
    Арт. X16920108
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Belamos XK 06 ALL

      Станция водоснабжения Belamos XK 06 ALL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16920108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 06 ALL - бытовой агрегат мощностью 600 Вт. Предназначен для подачи чистой воды в системы полива и водоснабжения частных домов. Давление поддерживается автоматически, что обеспечивает бесперебойную работу. Асинхронный двигатель имеет встроенную термозащиту, что предохраняет его от тепловых перегрузок. Основные детали станции выполнены из прочных износостойких материалов, что гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Не требует особого обслуживания
        • Аппарат способен долго находиться в рабочем режиме
        • Благодаря самовсасывающему насосу подача воды может осуществляться с глубины 8 м
        • Защита двигателя от перегрева