Станция водоснабжения Belamos XK 06 ALL
Арт. X16920108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XK 06 ALL - бытовой агрегат мощностью 600 Вт. Предназначен для подачи чистой воды в системы полива и водоснабжения частных домов. Давление поддерживается автоматически, что обеспечивает бесперебойную работу. Асинхронный двигатель имеет встроенную термозащиту, что предохраняет его от тепловых перегрузок. Основные детали станции выполнены из прочных износостойких материалов, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Не требует особого обслуживания
- Аппарат способен долго находиться в рабочем режиме
- Благодаря самовсасывающему насосу подача воды может осуществляться с глубины 8 м
- Защита двигателя от перегрева