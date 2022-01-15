Станция водоснабжения Belamos XP 05 ALL

Преимущества

Подача воды возможна с глубины до 8 метров

Станция полностью автоматизирована

Не требует особого обслуживания

Поставляется в полностью готовом к использованию виде

Аппарат предназначен для длительного использования

Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы

Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XP 05 ALL мощностью 370 Вт предназначена для создания водопроводной сети в загородном доме. Давление в системе поддерживается в автоматическом режиме. Станция оснащена гидроаккумулятором, который обеспечивает запас воды (до 24 литров) в случае отключения электричества и предохраняет от возникновения гидроударов. Корпус агрегата выполнен из чугуна, что повышает его износостойкость и срок службы.