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Станция водоснабжения Belamos XP 05 ALL
5.0
1
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos XP 05 ALL
    Арт. X16920105
    5.0
    1
    Станция водоснабжения Belamos XP 05 ALL

      Станция водоснабжения Belamos XP 05 ALL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920105
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XP 05 ALL мощностью 370 Вт предназначена для создания водопроводной сети в загородном доме. Давление в системе поддерживается в автоматическом режиме. Станция оснащена гидроаккумулятором, который обеспечивает запас воды (до 24 литров) в случае отключения электричества и предохраняет от возникновения гидроударов. Корпус агрегата выполнен из чугуна, что повышает его износостойкость и срок службы.

        Преимущества

        • Подача воды возможна с глубины до 8 метров
        • Станция полностью автоматизирована
        • Не требует особого обслуживания
        • Поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы