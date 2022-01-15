Станция водоснабжения Belamos XP 05 ALL
Арт. X16920105
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XP 05 ALL мощностью 370 Вт предназначена для создания водопроводной сети в загородном доме. Давление в системе поддерживается в автоматическом режиме. Станция оснащена гидроаккумулятором, который обеспечивает запас воды (до 24 литров) в случае отключения электричества и предохраняет от возникновения гидроударов. Корпус агрегата выполнен из чугуна, что повышает его износостойкость и срок службы.
Преимущества
- Подача воды возможна с глубины до 8 метров
- Станция полностью автоматизирована
- Не требует особого обслуживания
- Поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы