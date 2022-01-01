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Станция водоснабжения Джилекс 45/28 Ч-24
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Джилекс 45/28 Ч-24
    Арт. X16920132
    Станция водоснабжения Джилекс 45/28 Ч-24

      Станция водоснабжения Джилекс 45/28 Ч-24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920132

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция состоит из насоса и горизонтального гидроаккумулятора объемом 14 литров, реле давления, манометра, соединительной арматуры и электрокабеля с вилкой. Имеет производительность 2,7 м3 в час и напор 28 метров, корпус насоса выполнен из чугуна, а гидроаккумулятор из углеродистой стали. Используется для создания комфортных условий пользования водой при пониженном давлении в трубопроводе. В управлении работой насоса применяется реле давления РДМ-5, которое позволяет насосной станции автоматически включаться и выключаться по давлению воды.

        Преимущества

        • Кожух насосной станции Тополь 45/28-Ч 24 4100 выполнен из чугуна
        • Мембрана аппарата выполнена из бутилкаучука, материал не чувствителен к перепадам температур
        • Максимальный размер пропускаемых частиц - 0.8 мм
        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • Встроенный эжектор