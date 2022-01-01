Станция водоснабжения Джилекс 45/28 Ч-24

Преимущества

Кожух насосной станции Тополь 45/28-Ч 24 4100 выполнен из чугуна

Мембрана аппарата выполнена из бутилкаучука, материал не чувствителен к перепадам температур

Максимальный размер пропускаемых частиц - 0.8 мм

Аппарат предназначен для длительного использования

Встроенный эжектор

Насосная станция состоит из насоса и горизонтального гидроаккумулятора объемом 14 литров, реле давления, манометра, соединительной арматуры и электрокабеля с вилкой. Имеет производительность 2,7 м3 в час и напор 28 метров, корпус насоса выполнен из чугуна, а гидроаккумулятор из углеродистой стали. Используется для создания комфортных условий пользования водой при пониженном давлении в трубопроводе. В управлении работой насоса применяется реле давления РДМ-5, которое позволяет насосной станции автоматически включаться и выключаться по давлению воды.