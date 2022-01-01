Станция водоснабжения Джилекс 45/28 Ч-24
Арт. X16920132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция состоит из насоса и горизонтального гидроаккумулятора объемом 14 литров, реле давления, манометра, соединительной арматуры и электрокабеля с вилкой. Имеет производительность 2,7 м3 в час и напор 28 метров, корпус насоса выполнен из чугуна, а гидроаккумулятор из углеродистой стали. Используется для создания комфортных условий пользования водой при пониженном давлении в трубопроводе. В управлении работой насоса применяется реле давления РДМ-5, которое позволяет насосной станции автоматически включаться и выключаться по давлению воды.
Преимущества
- Кожух насосной станции Тополь 45/28-Ч 24 4100 выполнен из чугуна
- Мембрана аппарата выполнена из бутилкаучука, материал не чувствителен к перепадам температур
- Максимальный размер пропускаемых частиц - 0.8 мм
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Встроенный эжектор