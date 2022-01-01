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Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
    Арт. X1692082
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24

      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692082

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 Ч-24 4015 с двигателем мощностью 500 Вт способна перекачивать до 50 литров жидкости в минуту. Используется для организации водоснабжения частных домов, дач. Станция осуществляет подачу воды с глубины до 8.5 метров из колодцев,бассейнов и прочих резервуаров. Корпус насоса изготовлен из чугуна, что гарантирует долгий срок службы. Давление в системе поддерживается в автоматическом режиме благодаря наличию реле давления.

        Преимущества 

        • Возможен подъем воды на высоту до 28 метров
        • Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Подача воды с глубины до 8.5 метров
        • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении