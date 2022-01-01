Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24

Преимущества

Возможен подъем воды на высоту до 28 метров

Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде

Подача воды с глубины до 8.5 метров

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 Ч-24 4015 с двигателем мощностью 500 Вт способна перекачивать до 50 литров жидкости в минуту. Используется для организации водоснабжения частных домов, дач. Станция осуществляет подачу воды с глубины до 8.5 метров из колодцев,бассейнов и прочих резервуаров. Корпус насоса изготовлен из чугуна, что гарантирует долгий срок службы. Давление в системе поддерживается в автоматическом режиме благодаря наличию реле давления.