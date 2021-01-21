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Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
3.8
15
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
    Арт. X1692071
    3.8
    15
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ

      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692071
      3.8
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Для подачи воды на дачных участках, в частных домах и коттеджах сегодня применяется насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ. Покупка и установка такого оборудования предоставляют возможность бесперебойного водоснабжения и повышения напора воды при пониженном давлении в водопроводе. Полностью автоматическая модель. Установка станции водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ рекомендуется с целью повышения давления также в городских трубопроводах. Насос отличается способностью самовсасывания. Вмонтированный эжектор позволяет поднимать воду с глубины 9м. Для изготовления станции используется нержавеющая сталь, чугун и стеклонаполненный пропилен, что гарантирует износостойкость устройства. Мощность оборудования – 1100Вт, производительность – 70л/мин. Максимальный напор - 50 м. Емкость гидроаккумулятора - 50 л.

        Преимущества

        • Мощный двигатель 1100 Вт
        • Тройная защита: от «сухого» хода, от перегрузки и перенапряжения
        • Поддержка давления в заданном диапазоне
        • Предотвращение гидроудара, благодаря «плавному пуску»