Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ
Арт. X1692071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Для подачи воды на дачных участках, в частных домах и коттеджах сегодня применяется насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ. Покупка и установка такого оборудования предоставляют возможность бесперебойного водоснабжения и повышения напора воды при пониженном давлении в водопроводе. Полностью автоматическая модель. Установка станции водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ рекомендуется с целью повышения давления также в городских трубопроводах. Насос отличается способностью самовсасывания. Вмонтированный эжектор позволяет поднимать воду с глубины 9м. Для изготовления станции используется нержавеющая сталь, чугун и стеклонаполненный пропилен, что гарантирует износостойкость устройства. Мощность оборудования – 1100Вт, производительность – 70л/мин. Максимальный напор - 50 м. Емкость гидроаккумулятора - 50 л.
Преимущества
- Мощный двигатель 1100 Вт
- Тройная защита: от «сухого» хода, от перегрузки и перенапряжения
- Поддержка давления в заданном диапазоне
- Предотвращение гидроудара, благодаря «плавному пуску»