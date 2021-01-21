Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ

Преимущества

Мощный двигатель 1100 Вт

Тройная защита: от «сухого» хода, от перегрузки и перенапряжения

Поддержка давления в заданном диапазоне

Предотвращение гидроудара, благодаря «плавному пуску»

Для подачи воды на дачных участках, в частных домах и коттеджах сегодня применяется насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ. Покупка и установка такого оборудования предоставляют возможность бесперебойного водоснабжения и повышения напора воды при пониженном давлении в водопроводе. Полностью автоматическая модель. Установка станции водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ рекомендуется с целью повышения давления также в городских трубопроводах. Насос отличается способностью самовсасывания. Вмонтированный эжектор позволяет поднимать воду с глубины 9м. Для изготовления станции используется нержавеющая сталь, чугун и стеклонаполненный пропилен, что гарантирует износостойкость устройства. Мощность оборудования – 1100Вт, производительность – 70л/мин. Максимальный напор - 50 м. Емкость гидроаккумулятора - 50 л.