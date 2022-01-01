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Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Арт. X1692079
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756

      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692079

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Система водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 4756 70/50 Н-50H – это специальная система подачи воды из колодцев, резервуаров и др., которая имеет встроенный эжектор. Данная система хороша тем, что она самостоятельно регулирует подачу воды. При превышении нормы использования воды она выключается, при этом регулирует давление в системе. Чаще всего это оборудование используется для водоснабжения на дачах, загородных домах, коттеджах, ведь отлично регулирует подачу. Она имеет современный дизайн, хорошие технические показатели, что значительно повышает срок ее эксплуатации. Автоматическая насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 4756 выполнена из нержавеющей стали, гидроаккумулятор объемом 50 л.

        Преимущества

        • Автоматическое управление.
        • Стойкие материалы, корпус из нержавеющей стали.
        • Всасывание до 9 метров благодаря эжектору, который встроен в оборудование.
        • Экономия электроэнергии: потребляется мощность 1100 Вт при токе 5А.
        • Простота использования благодаря удобным отверстиям для слива и залива.
        • Безопасность – защита IP 54.
        • Длительная эксплуатация.


        ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50H купить можно на сайте www.bigam.ru по выгодной цене. Данная система очень легко монтируется. Также она совсем неприхотлива и безопасна в эксплуатации. При работе с насосом необходимо только беречь его от воздействия прямых солнечных лучей, периодически проверять механизмы. Если вы собираетесь долгое время не пользоваться насосом, необходимо слить воду, промыть и высушить. Цена насосной станции ДЖИЛЕКС Джамбо 4756 для дачи вполне доступна и оправдает себя.