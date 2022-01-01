Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50Н, 4756

Преимущества

Автоматическое управление.

Стойкие материалы, корпус из нержавеющей стали.

Всасывание до 9 метров благодаря эжектору, который встроен в оборудование.

Экономия электроэнергии: потребляется мощность 1100 Вт при токе 5А.

Простота использования благодаря удобным отверстиям для слива и залива.

Безопасность – защита IP 54.

Длительная эксплуатация.





Система водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 4756 70/50 Н-50H – это специальная система подачи воды из колодцев, резервуаров и др., которая имеет встроенный эжектор. Данная система хороша тем, что она самостоятельно регулирует подачу воды. При превышении нормы использования воды она выключается, при этом регулирует давление в системе. Чаще всего это оборудование используется для водоснабжения на дачах, загородных домах, коттеджах, ведь отлично регулирует подачу. Она имеет современный дизайн, хорошие технические показатели, что значительно повышает срок ее эксплуатации. Автоматическая насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 4756 выполнена из нержавеющей стали, гидроаккумулятор объемом 50 л.ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50H купить можно на сайтепо выгодной цене. Данная система очень легко монтируется. Также она совсем неприхотлива и безопасна в эксплуатации. При работе с насосом необходимо только беречь его от воздействия прямых солнечных лучей, периодически проверять механизмы. Если вы собираетесь долгое время не пользоваться насосом, необходимо слить воду, промыть и высушить. Цена насосной станции ДЖИЛЕКС Джамбо 4756 для дачи вполне доступна и оправдает себя.