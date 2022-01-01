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Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ
    Арт. X16920140
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ

      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920140

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Система автоматического водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 П-50 ДОМ состоит из поверхностного насоса со встроенным контроллером управления, датчика давления, гидроаккумулятора на 50 литров, соединительной арматуры и электрокабеля с вилкой. Имеет производительность 4,2 м3 в час и напор 50 метров, корпус насоса выполнен из пластика, а гидроаккумулятор из углеродистой стали. Насосная станция предназначена для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов. Обеспечивает бесперебойное водоснабжение и полив, в автоматическом режиме коттеджей, дач и ферм. Система Джамбо 70/50 П-50 ДОМ автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителем.

        Преимущества:

        • Защита от "сухого хода" - FO-1.
        • Защита от перегрузки - FO-2.
        • Защита по напряжению - FO-3.
        • Поддерживает давление в заданном диапазоне.
        • Имеется "плавный пуск", который снижает пусковые токи и предотвращает гидроудар при пуске насоса. Благодаря данной функции снижаются нагрузки на все части системы водоснабжения.
        • Стабилизатор подбирается в расчете +10% к мощности двигателя.