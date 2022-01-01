Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ

Преимущества:

Защита от "сухого хода" - FO-1.

Защита от перегрузки - FO-2.

Защита по напряжению - FO-3.

Поддерживает давление в заданном диапазоне.

Имеется "плавный пуск", который снижает пусковые токи и предотвращает гидроудар при пуске насоса. Благодаря данной функции снижаются нагрузки на все части системы водоснабжения.

Стабилизатор подбирается в расчете +10% к мощности двигателя.





Система автоматического водоснабжения Джилекс Джамбо 70/50 П-50 ДОМ состоит из поверхностного насоса со встроенным контроллером управления, датчика давления, гидроаккумулятора на 50 литров, соединительной арматуры и электрокабеля с вилкой. Имеет производительность 4,2 м3 в час и напор 50 метров, корпус насоса выполнен из пластика, а гидроаккумулятор из углеродистой стали. Насосная станция предназначена для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов. Обеспечивает бесперебойное водоснабжение и полив, в автоматическом режиме коттеджей, дач и ферм. Система Джамбо 70/50 П-50 ДОМ автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителем.