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Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
    Арт. X1692137
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
    Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ
      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ

      Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692137

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Джилекс Водомет 60/72 Дом – это система автоматизированной подачей воды в дом со скважинным центробежным многоступенчатым насосом. Также система имеет «плавающие» рабочие колеса, «омываемый» электродвигатель, встроенный конденсатор и набор необходимого оборудования. Все комплектующие изготовлены из долговечных и износостойких материалов в соответствии с гигиеническими сертификатами и адаптированы к эксплуатации в российских условиях. Отлично справляется с перепадами, что позволяет погружать насос на глубину до 30 м. Благодаря датчику давления и пульту управления, имеющему микропроцессорную систему, цифровой дисплей и клавиатуру, система водоснабжения Водомет-дом позволяет производить программирование режимов работы насосного оборудования контролировать уровни давления по всей водопроводной сети, расхода потребляемой электрической энергии и уровня ее нагрузки. Таким образом, обеспечивается комфортная работа всей автономной системы водоснабжения дома.