Станция водоснабжения ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 ДОМ

Джилекс Водомет 60/72 Дом – это система автоматизированной подачей воды в дом со скважинным центробежным многоступенчатым насосом. Также система имеет «плавающие» рабочие колеса, «омываемый» электродвигатель, встроенный конденсатор и набор необходимого оборудования. Все комплектующие изготовлены из долговечных и износостойких материалов в соответствии с гигиеническими сертификатами и адаптированы к эксплуатации в российских условиях. Отлично справляется с перепадами, что позволяет погружать насос на глубину до 30 м. Благодаря датчику давления и пульту управления, имеющему микропроцессорную систему, цифровой дисплей и клавиатуру, система водоснабжения Водомет-дом позволяет производить программирование режимов работы насосного оборудования контролировать уровни давления по всей водопроводной сети, расхода потребляемой электрической энергии и уровня ее нагрузки. Таким образом, обеспечивается комфортная работа всей автономной системы водоснабжения дома.



