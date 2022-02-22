Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
Арт. X1692155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/92 ДОМ предназначена для организации системы бесперебойного автоматизированного водоснабжения в частных домах, дачных коттеджах и т.д. система не предназначена для перекачивания горячей воды – максимально допустимая температура воды на входе – 35º С. Электродвигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает высокую производительность – насос перекачивает до 3600 л. воды в час. Система поднимает воду с глубины до 30 м. на высоту до 92 м.
Преимущества
- Система плавного пуска снижает пусковые токи, предотвращает гидроудар и преждевременный износ механизма
- Поддержание заданного значения давления
- Защита от работы без воды
- Защита от перегрузки двигателя
- Защита от перепадов напряжения в электросети
- Экономный расход электроэнергии