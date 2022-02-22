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Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
    Арт. X1692155
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
    Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
    Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
      Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
      Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом
      Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом

      Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/92 ДОМ предназначена для организации системы бесперебойного автоматизированного водоснабжения в частных домах, дачных коттеджах и т.д. система не предназначена для перекачивания горячей воды – максимально допустимая температура воды на входе – 35º С. Электродвигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает высокую производительность – насос перекачивает до 3600 л. воды в час. Система поднимает воду с глубины до 30 м. на высоту до 92 м.

        Преимущества

        • Система плавного пуска снижает пусковые токи, предотвращает гидроудар и преждевременный износ механизма
        • Поддержание заданного значения давления
        • Защита от работы без воды
        • Защита от перегрузки двигателя
        • Защита от перепадов напряжения в электросети
        • Экономный расход электроэнергии