Станция водоснабжения Джилекс Водомет 60/92 Дом

Преимущества

Система плавного пуска снижает пусковые токи, предотвращает гидроудар и преждевременный износ механизма

Поддержание заданного значения давления

Защита от работы без воды

Защита от перегрузки двигателя

Защита от перепадов напряжения в электросети

Экономный расход электроэнергии



Насосная станция ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/92 ДОМ предназначена для организации системы бесперебойного автоматизированного водоснабжения в частных домах, дачных коттеджах и т.д. система не предназначена для перекачивания горячей воды – максимально допустимая температура воды на входе – 35º С. Электродвигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает высокую производительность – насос перекачивает до 3600 л. воды в час. Система поднимает воду с глубины до 30 м. на высоту до 92 м.