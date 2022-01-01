Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00

Преимущества

Встроенный манометр

Система защиты от перегрузки

Минимальный уровень шума

Насосная станция бытового водоснабжения Gardena 3000/4 Classic идеально подойдет для установки и стационарного использования в качестве постоянного элемента системы водоснабжения. Используете ли Вы собранную дождевую воду для дома, например для спускания воды или работы стиральной машины, или же используете ее для полива сада, с этой станцией Вы получите надежного помощника, который позволит направлять воду туда, где она необходима. Поскольку насосная станция Gardena 3000/4 Classic обладает компактной конструкцией, она легко устанавливается и не требует для себя много места. Эта станция автоматического водоснабжения выпускается уже с установленным фильтром предварительной очистки, который предоставляет насосу защиту от проникновения в него песка и посторонних предметов, а так же вместе с уже установленным обратным клапаном. Оба этих элемента заботятся о долгом сроке службы насоса и его надежности, а так как они уже инсталлированы, установка самой станции выполняется быстрее.