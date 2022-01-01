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Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
    Арт. X16920120
    Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
    Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
    Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
      Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
      Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
      Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00

      Станция водоснабжения GARDENA 3000/4 01770-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16920120

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция бытового водоснабжения Gardena 3000/4 Classic идеально подойдет для установки и стационарного использования в качестве постоянного элемента системы водоснабжения. Используете ли Вы собранную дождевую воду для дома, например для спускания воды или работы стиральной машины, или же используете ее для полива сада, с этой станцией Вы получите надежного помощника, который позволит направлять воду туда, где она необходима. Поскольку насосная станция Gardena 3000/4 Classic обладает компактной конструкцией, она легко устанавливается и не требует для себя много места. Эта станция автоматического водоснабжения выпускается уже с установленным фильтром предварительной очистки, который предоставляет насосу защиту от проникновения в него песка и посторонних предметов, а так же вместе с уже установленным обратным клапаном. Оба этих элемента заботятся о долгом сроке службы насоса и его надежности, а так как они уже инсталлированы, установка самой станции выполняется быстрее.

        Преимущества

        • Встроенный манометр
        • Система защиты от перегрузки
        • Минимальный уровень шума