Станция насосная GARDENA 3000/4 01770-20.000.00

Станция водоснабжения GARDENA 3000/4 01770-20.000.00
Арт. X16920120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция бытового водоснабжения Gardena 3000/4 Classic идеально подойдет для установки и стационарного использования в качестве постоянного элемента системы водоснабжения. Используете ли Вы собранную дождевую воду для дома, например для спускания воды или работы стиральной машины, или же используете ее для полива сада, с этой станцией Вы получите надежного помощника, который позволит направлять воду туда, где она необходима. Поскольку насосная станция Gardena 3000/4 Classic обладает компактной конструкцией, она легко устанавливается и не требует для себя много места. Эта станция автоматического водоснабжения выпускается уже с установленным фильтром предварительной очистки, который предоставляет насосу защиту от проникновения в него песка и посторонних предметов, а так же вместе с уже установленным обратным клапаном. Оба этих элемента заботятся о долгом сроке службы насоса и его надежности, а так как они уже инсталлированы, установка самой станции выполняется быстрее.
Преимущества
- Встроенный манометр
- Система защиты от перегрузки
- Минимальный уровень шума