Станция водоснабжения Gardena 4000/5 LCD Comfort 01765-20.000.00
Арт. X16920124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автоматический напорный насос Gardena 4000/5 LCD Classic 01765-20.000.00 предназначен для организации системы полива в саду или домашнего использования. Для полного контроля работы на корпусе насоса расположен жк-дисплей, на который выводятся основные рабочие характеристики и предупреждения при неполадках. Встроенный фильтр на входе предотвращает попадание в механизм насоса твердых частичек. Это способствует увеличению срока службы. Предусмотрена защита от сухого хода. Двигатель оборудован термовыключателем, поэтому исключена вероятность его перегрузки.
Преимущества
- На дисплее постоянно отображаются рабочие параметры (давление, расход воды)
- Можно контролировать функционирование аппарата в любое время
- Большая наливная горловина автоматического напорного насоса Gardena 4000/5 LCD Classic 01765-20.000.00 облегчает заливку воды
- Специальные резиновые ножки способствуют обеспечению устойчивости конструкции и гашению вибрации
- Встроенный объемный фильтр тонкой очистки; Защита от сухого хода; Обратный клапан; Возможно подключение сразу двух устройств (благодаря наличию двух выходов); Конденсаторный двигатель не требует технического обслуживания; Предусмотрена резьбовая пробка для того, чтобы быстро слить воду