Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станция водоснабжения Gardena 4000/5 LCD Comfort 01765-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Gardena 4000/5 LCD Comfort 01765-20.000.00
    Арт. X16920124
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Gardena 4000/5 LCD Comfort 01765-20.000.00

      Станция водоснабжения Gardena 4000/5 LCD Comfort 01765-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автоматический напорный насос Gardena 4000/5 LCD Classic 01765-20.000.00 предназначен для организации системы полива в саду или домашнего использования. Для полного контроля работы на корпусе насоса расположен жк-дисплей, на который выводятся основные рабочие характеристики и предупреждения при неполадках. Встроенный фильтр на входе предотвращает попадание в механизм насоса твердых частичек. Это способствует увеличению срока службы. Предусмотрена защита от сухого хода. Двигатель оборудован термовыключателем, поэтому исключена вероятность его перегрузки.

        Преимущества

        • На дисплее постоянно отображаются рабочие параметры (давление, расход воды)
        • Можно контролировать функционирование аппарата в любое время
        • Большая наливная горловина автоматического напорного насоса Gardena 4000/5 LCD Classic 01765-20.000.00 облегчает заливку воды
        • Специальные резиновые ножки способствуют обеспечению устойчивости конструкции и гашению вибрации
        • Встроенный объемный фильтр тонкой очистки; Защита от сухого хода; Обратный клапан; Возможно подключение сразу двух устройств (благодаря наличию двух выходов); Конденсаторный двигатель не требует технического обслуживания; Предусмотрена резьбовая пробка для того, чтобы быстро слить воду