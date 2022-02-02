Станция водоснабжения Gardena 4000/5 LCD Comfort 01765-20.000.00

Преимущества

На дисплее постоянно отображаются рабочие параметры (давление, расход воды)

Можно контролировать функционирование аппарата в любое время

Большая наливная горловина автоматического напорного насоса Gardena 4000/5 LCD Classic 01765-20.000.00 облегчает заливку воды

Специальные резиновые ножки способствуют обеспечению устойчивости конструкции и гашению вибрации

Встроенный объемный фильтр тонкой очистки; Защита от сухого хода; Обратный клапан; Возможно подключение сразу двух устройств (благодаря наличию двух выходов); Конденсаторный двигатель не требует технического обслуживания; Предусмотрена резьбовая пробка для того, чтобы быстро слить воду

Автоматический напорный насос Gardena 4000/5 LCD Classic 01765-20.000.00 предназначен для организации системы полива в саду или домашнего использования. Для полного контроля работы на корпусе насоса расположен жк-дисплей, на который выводятся основные рабочие характеристики и предупреждения при неполадках. Встроенный фильтр на входе предотвращает попадание в механизм насоса твердых частичек. Это способствует увеличению срока службы. Предусмотрена защита от сухого хода. Двигатель оборудован термовыключателем, поэтому исключена вероятность его перегрузки.