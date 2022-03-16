Станция водоснабжения Metabo HWW 3500/25 Inox 600969000

Преимущества

Подача воды с глубины до 8 метров

Длина кабеля 1.5 м

Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок

Конденсаторный двигатель не требует обслуживания

Отдельное водозаливное отверстие

Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Приводной вал выполнен из нержавеющей стали

Водосливная пробка откручивается без использования инструмента

Для однофазного переменного тока

Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л

Насосная станция Metabo HWW 3500/25 Inox 600969000 применяется на небольших частных хозяйствах для водоснабжения чистой водой, а также организации полива огорода. Имеет манометр для контроля рабочего давления. Глубина всасывания составляет 8 метров. Предусмотрена защита двигателя от перегрева. Высококачественная уплотнительная система способствуют повышению срока службы.