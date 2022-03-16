Станция водоснабжения Metabo HWW 3500/25 Inox 600969000
Арт. X16920144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Metabo HWW 3500/25 Inox 600969000 применяется на небольших частных хозяйствах для водоснабжения чистой водой, а также организации полива огорода. Имеет манометр для контроля рабочего давления. Глубина всасывания составляет 8 метров. Предусмотрена защита двигателя от перегрева. Высококачественная уплотнительная система способствуют повышению срока службы.
Преимущества
- Подача воды с глубины до 8 метров
- Длина кабеля 1.5 м
- Аппарат для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок
- Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
- Отдельное водозаливное отверстие
- Система высококачественных контактных уплотнительных колец
- Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
- Водосливная пробка откручивается без использования инструмента
- Для однофазного переменного тока
- Гидроаккумулятор из стали, объем 24 л