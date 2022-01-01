Станция водоснабжения Metabo HWW3000/20S
Арт. X16920103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Metabo HWW 3000/20 S 0250300120 служит для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. Мощный двигатель позволяет доставать воду с глубины до семи метров. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы насоса. Насос может использоваться в саду или огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой две дождевые установки.
Преимущества:
- Корпус выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает надежность и долговечность насоса.
- Насос можно закрепить с помощью шурупов для стационарного использования.
- Прочная ручка позволяет легко переносить насосную станцию Metabo HWW 3000/20 S 0250300120.
- Возможна подача воды с глубины до семи метров;
- Кран подачи воды работает в автоматическом режиме;
- Для однофазного переменного тока;
- Возможен полив сада с использованием двух дождевых установок;
- Не требует постоянного технического ухода.