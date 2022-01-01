Станция водоснабжения Metabo HWW3000/20S

Преимущества:

Корпус выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает надежность и долговечность насоса.

Насос можно закрепить с помощью шурупов для стационарного использования.

Прочная ручка позволяет легко переносить насосную станцию Metabo HWW 3000/20 S 0250300120.

Возможна подача воды с глубины до семи метров;

Кран подачи воды работает в автоматическом режиме;

Для однофазного переменного тока;

Возможен полив сада с использованием двух дождевых установок;

Не требует постоянного технического ухода.

Насосная станция Metabo HWW 3000/20 S 0250300120 служит для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. Мощный двигатель позволяет доставать воду с глубины до семи метров. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы насоса. Насос может использоваться в саду или огороде для полива грядок - данная модель одновременно обеспечивает водой две дождевые установки.