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Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
    Арт. X16920110
    Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
    Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
    Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
    Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
      Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
      Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
      Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
      Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S

      Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920110

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Metabo HWW 4000/20 S 0250400120 применяется для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. За счет мощного двигателя можно подавать воду с глубины до восьми метров. Корпус насоса и приводной вал изготовлены из нержавеющей стали для увеличения срока службы насоса. Гидроаккумулятор стальной. Предусмотрена защита двигателя от перегрева.

        Преимущества:

        • Корпус выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы насоса.
        • Насос можно закрепить с помощью шурупов для стационарного использования.
        • Прочная ручка позволяет легко переносить насосную станцию Metabo HWW 4000/20 S 0250400120.
        • Возможна подача воды с глубины до восьми метров;
        • Кран подачи воды работает в автоматическом режиме;
        • Для однофазного переменного тока;
        • Возможен полив сада с использованием трех дождевых установок;
        • Не требует постоянного технического ухода;
        • Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали.
        • Гидроаккумулятор изготовлен из стали.