Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S
Арт. X16920110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Metabo HWW 4000/20 S 0250400120 применяется для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. За счет мощного двигателя можно подавать воду с глубины до восьми метров. Корпус насоса и приводной вал изготовлены из нержавеющей стали для увеличения срока службы насоса. Гидроаккумулятор стальной. Предусмотрена защита двигателя от перегрева.
Преимущества:
- Корпус выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы насоса.
- Насос можно закрепить с помощью шурупов для стационарного использования.
- Прочная ручка позволяет легко переносить насосную станцию Metabo HWW 4000/20 S 0250400120.
- Возможна подача воды с глубины до восьми метров;
- Кран подачи воды работает в автоматическом режиме;
- Для однофазного переменного тока;
- Возможен полив сада с использованием трех дождевых установок;
- Не требует постоянного технического ухода;
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали.
- Гидроаккумулятор изготовлен из стали.