Станция водоснабжения Metabo HWW4000/20S

Преимущества:

Корпус выполнен из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы насоса.

Насос можно закрепить с помощью шурупов для стационарного использования.

Прочная ручка позволяет легко переносить насосную станцию Metabo HWW 4000/20 S 0250400120.

Возможна подача воды с глубины до восьми метров;

Кран подачи воды работает в автоматическом режиме;

Для однофазного переменного тока;

Возможен полив сада с использованием трех дождевых установок;

Не требует постоянного технического ухода;

Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали.

Гидроаккумулятор изготовлен из стали.

Насосная станция Metabo HWW 4000/20 S 0250400120 применяется для создания автономного водопровода на даче или в частном доме. За счет мощного двигателя можно подавать воду с глубины до восьми метров. Корпус насоса и приводной вал изготовлены из нержавеющей стали для увеличения срока службы насоса. Гидроаккумулятор стальной. Предусмотрена защита двигателя от перегрева.