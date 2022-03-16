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Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
    Арт. X16920151
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
    Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
    Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
    Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
      Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
      Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
      Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL
      Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL

      Станция водоснабжения Speroni CAM 40/22 HL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насосная станция Speroni CAM 40/22-HL используется для частичного домового водоснабжения в загородных домах. Полностью автоматизирована, имеет мощный двигатель, который оборудован защитой от перегрузки. Насосная станция самостоятельно поддерживает нужное давление для непрерывной работы. Осуществляет подачу воды с глубины восемь метров из колодцев, бассейнов и прочих резервуаров.

        Преимущества

        • Не требует особого обслуживания
        • Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 8 метров
        • Станция полностью автоматизирована
        • Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде
        • Предназначен для длительной работы