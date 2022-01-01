Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz

Преимущества

Загнутый гвоздодер

Трубчатая ручка овального сечения сочетает прочность и малый вес

Надежное соединение бойка и рукоятки

Круглая плоская рабочая часть

Долгий срок службы

Стойкость к износу

Эргономичная накладка на ручке

Молоток с гвоздодером 450 гр Stanley BLUE STRIKE 1-51-488 - это столярный ударный инструмент, который сочетает в себе плоскую рабочую часть с одной стороны, а с другой - загнутый гвоздодер. Молоток обладает высоким запасом прочности, его голова изготовлена из прочной стали методом ковки и дополнительно термообработана. Трубчатая стальная ручка облегчает конструкцию молотка. Специальная эргономичная накладка из флокированного винила не подвержена вредному воздействию масел и растворителей, что продлевает срок службы изделия.