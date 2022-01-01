Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
Арт. О00000035474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип молотка
|столярный
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Вес бойка, кг
|0.45
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- Молоток с гвоздодером 450 гр Stanley BLUE STRIKE 1-51-488 - это столярный ударный инструмент, который сочетает в себе плоскую рабочую часть с одной стороны, а с другой - загнутый гвоздодер. Молоток обладает высоким запасом прочности, его голова изготовлена из прочной стали методом ковки и дополнительно термообработана. Трубчатая стальная ручка облегчает конструкцию молотка. Специальная эргономичная накладка из флокированного винила не подвержена вредному воздействию масел и растворителей, что продлевает срок службы изделия.
Преимущества
- Загнутый гвоздодер
- Трубчатая ручка овального сечения сочетает прочность и малый вес
- Надежное соединение бойка и рукоятки
- Круглая плоская рабочая часть
- Долгий срок службы
- Стойкость к износу
- Эргономичная накладка на ручке