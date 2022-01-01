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Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
1 290 ₽
Столярные молотки
    Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
    Арт. О00000035474
    Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
    Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
    Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
    Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
      Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
      Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
      Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz
      Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz

      Молоток с загнутым гвоздодером STANLEY BLUE STRIKE 151488, 450 гр. /16 oz

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035474

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип молотка
      		столярный
      Вес бойка, кг
      		0.45
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток с гвоздодером 450 гр Stanley BLUE STRIKE 1-51-488 - это столярный ударный инструмент, который сочетает в себе плоскую рабочую часть с одной стороны, а с другой - загнутый гвоздодер. Молоток обладает высоким запасом прочности, его голова изготовлена из прочной стали методом ковки и дополнительно термообработана. Трубчатая стальная ручка облегчает конструкцию молотка. Специальная эргономичная накладка из флокированного винила не подвержена вредному воздействию масел и растворителей, что продлевает срок службы изделия.

        Преимущества

        • Загнутый гвоздодер
        • Трубчатая ручка овального сечения сочетает прочность и малый вес
        • Надежное соединение бойка и рукоятки
        • Круглая плоская рабочая часть
        • Долгий срок службы
        • Стойкость к износу
        • Эргономичная накладка на ручке