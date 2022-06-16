Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)
Арт. Х1311165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
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- Триггерная струбцина Stanley FATMAX L 900 мм FMHT0-83237 может использоваться в качестве распора. Она обеспечивает надежную фиксацию заготовок при проведении различных работ. Струбцина выполнена из усиленного нейлона и стали, благодаря чему имеет долгий срок службы и высокую прочность. Длина инструмента - 900 мм.
Преимущества
- Легкая и надежная конструкция
- Съемные резиновые накладки защищают детали от повреждений
- Возможность работы одной рукой делает Stanley FATMAX FMHT0-83237 универсальной
- Зажимный механизм работает по принципу пистолетного, что позволяет быстро зафиксировать деталь