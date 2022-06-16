Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)

Преимущества

Легкая и надежная конструкция

Съемные резиновые накладки защищают детали от повреждений

Возможность работы одной рукой делает Stanley FATMAX FMHT0-83237 универсальной

Зажимный механизм работает по принципу пистолетного, что позволяет быстро зафиксировать деталь

Триггерная струбцина Stanley FATMAX L 900 мм FMHT0-83237 может использоваться в качестве распора. Она обеспечивает надежную фиксацию заготовок при проведении различных работ. Струбцина выполнена из усиленного нейлона и стали, благодаря чему имеет долгий срок службы и высокую прочность. Длина инструмента - 900 мм.