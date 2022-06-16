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Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)
5.0
2
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Струбцины
    Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)
    Арт. Х1311165
    5.0
    2
    Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)
    Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)
      Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)
      Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)

      Триггерная струбцина Stanley Fatmax FMHT0-83237 (900 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1311165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Триггерная струбцина Stanley FATMAX L 900 мм FMHT0-83237 может использоваться в качестве распора. Она обеспечивает надежную фиксацию заготовок при проведении различных работ. Струбцина выполнена из усиленного нейлона и стали, благодаря чему имеет долгий срок службы и высокую прочность. Длина инструмента - 900 мм. 

        Преимущества

        • Легкая и надежная конструкция
        • Съемные резиновые накладки защищают детали от повреждений
        • Возможность работы одной рукой делает Stanley FATMAX FMHT0-83237 универсальной
        • Зажимный механизм работает по принципу пистолетного, что позволяет быстро зафиксировать деталь