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Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
4.5
8
7 150 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
    Арт. О00000001225
    4.5
    8
    Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
    Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
      Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
      Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм

      Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм

      7 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001225
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1600
      Все характеристики
      7 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм надежна и практична в эксплуатации. Подходит для поперечного и продольного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластика и прочих композитных материалов.
        Двигатель мощностью 1600 Вт гарантирует превосходные параметры пропила.
        Модель совместима с пильными дисками, имеющими посадочный диаметр 20 и 30 мм.
        Эффективная система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Двойной фланец
        • Возможность подключения пылесоса
        • Кожух диска для защиты оператора от травм
        • Обрезиненные рукоятки для надежного хвата Stanley SC16
        • Глубина пропила 65 мм гарантирует быстрые и точные распилы
        • Регулировка угла наклона подошвы до 45 градусов для выполнения сложных операций
        • Конструкция подошвы обеспечивает отличный обзор линии реза для проведения точного пропила
        • Компактные размеры и небольшой вес пилы значительно снижают наступление усталости оператора при продолжительной работе