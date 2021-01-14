Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм
Арт. О00000001225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1600
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- Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм надежна и практична в эксплуатации. Подходит для поперечного и продольного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластика и прочих композитных материалов.
Двигатель мощностью 1600 Вт гарантирует превосходные параметры пропила.
Модель совместима с пильными дисками, имеющими посадочный диаметр 20 и 30 мм.
Эффективная система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Двойной фланец
- Возможность подключения пылесоса
- Кожух диска для защиты оператора от травм
- Обрезиненные рукоятки для надежного хвата Stanley SC16
- Глубина пропила 65 мм гарантирует быстрые и точные распилы
- Регулировка угла наклона подошвы до 45 градусов для выполнения сложных операций
- Конструкция подошвы обеспечивает отличный обзор линии реза для проведения точного пропила
- Компактные размеры и небольшой вес пилы значительно снижают наступление усталости оператора при продолжительной работе