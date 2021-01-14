Преимущества

Двойной фланец

Возможность подключения пылесоса

Кожух диска для защиты оператора от травм

Обрезиненные рукоятки для надежного хвата Stanley SC16

Глубина пропила 65 мм гарантирует быстрые и точные распилы

Регулировка угла наклона подошвы до 45 градусов для выполнения сложных операций

Конструкция подошвы обеспечивает отличный обзор линии реза для проведения точного пропила

Компактные размеры и небольшой вес пилы значительно снижают наступление усталости оператора при продолжительной работе

Циркулярная пила Stanley SC16-RU, 190 мм надежна и практична в эксплуатации. Подходит для поперечного и продольного пиления древесины, фанеры, ДСП, пластика и прочих композитных материалов.Двигатель мощностью 1600 Вт гарантирует превосходные параметры пропила.Модель совместима с пильными дисками, имеющими посадочный диаметр 20 и 30 мм.Эффективная система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.