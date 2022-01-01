Аккумулятор Stanley SB20M-RU, Li-Ion 4.0 Ач, 18 В
Арт. О00000031487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Stanley
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Компактная, легкая аккумуляторная батарея Stanley SB20M-RU разработана специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей.
Преимущества
- Разработан специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей
- Аксессуар полностью безопасен, не имеет эффекта памяти, не склонен к саморазряду
- Отличается небольшими габаритами и весом, не приводит к быстрому возникновению чувства утомленности
- Корпус выполнен из пластика, устойчивого к деформации и ударам