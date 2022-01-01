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Аккумулятор Stanley SB20M-RU, Li-Ion 4.0 Ач, 18 В
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Stanley SB20M-RU, Li-Ion 4.0 Ач, 18 В
    Арт. О00000031487
    Аккумулятор Stanley SB20M-RU, Li-Ion 4.0 Ач, 18 В

      Аккумулятор Stanley SB20M-RU, Li-Ion 4.0 Ач, 18 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031487

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Stanley
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная, легкая аккумуляторная батарея Stanley SB20M-RU разработана специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей.

        Преимущества

        • Разработан специально для линейки инструментов, работающих от аккумуляторных батарей
        • Аксессуар полностью безопасен, не имеет эффекта памяти, не склонен к саморазряду
        • Отличается небольшими габаритами и весом, не приводит к быстрому возникновению чувства утомленности
        • Корпус выполнен из пластика, устойчивого к деформации и ударам