Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)

Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K служит для закручивания и откручивания крепежных элементов. Комплектуется двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Шестигранный патрон надежно фиксирует оснастку. Бесщеточный двигатель для высокой производительности и долгого срока службы. Подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях.

Преимущества