Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)

Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU
Арт. О00000031015
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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Тип аккумулятора
|Li-ion
Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K служит для закручивания и откручивания крепежных элементов. Комплектуется двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Шестигранный патрон надежно фиксирует оснастку. Бесщеточный двигатель для высокой производительности и долгого срока службы. Подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях.
Преимущества
- Ударопрочный корпус
- Максимальный диаметр болтов M4-M12
- Высокий крутящий момент - для заворачивания длинных саморезов
- Шестигранный держатель - для быстрой смены оснастки
- Литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
- Обрезиненная рукоять не скользит в руке, что способствует надежному хвату
- Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки Stanley SBI201D2K