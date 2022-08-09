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Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU
    Арт. О00000031015
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
    Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)
      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)

      Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031015
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K служит для закручивания и откручивания крепежных элементов. Комплектуется двумя аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу. Шестигранный патрон надежно фиксирует оснастку. Бесщеточный двигатель для высокой производительности и долгого срока службы.  Подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях.

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус
        • Максимальный диаметр болтов M4-M12
        • Высокий крутящий момент - для заворачивания длинных саморезов
        • Шестигранный держатель - для быстрой смены оснастки
        • Литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
        • Обрезиненная рукоять не скользит в руке, что способствует надежному хвату
        • Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки Stanley SBI201D2K