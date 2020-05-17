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Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)
3.0
4
3 050 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Stanley SS24-RU
    Арт. О00000007299
    3.0
    4
    Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)
    Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)
      Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)
      Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)

      Шлифмашина вибрационная Stanley SS24-RU

      3 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007299
      3.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Размер абразивной бумаги, мм
      		112x106
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		110
      Все характеристики
      3 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Виброшлифмашина Stanley SS24 идеально подходит для финишной обработки поверхностей: удаления ржавчины, снятия ворса после покраски или лакировки и т.д. Мощный двигатель обеспечивает высокое качество отделки. Компактный текстурированный корпус удобен для удержания одной рукой. Наличие системы пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Пылезащищенный выключатель
        • Надежные зажимы для шлифлистов
        • Универсальный разъем для подключения пылесборника или пылесоса
        • Специальный шаблон в комплекте для просечки отверстий для пылеудаления
        • Низкий уровень вибраций позволяет работать без усталости продолжительное время
        • Долгий срок службы Stanley SS24 за счет полностью герметизированных металлических шариковых подшипников
        • Частота вращения: 14000 об/мин