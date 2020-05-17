Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)

Шлифмашина вибрационная Stanley SS24-RU
Арт. О00000007299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Размер абразивной бумаги, мм
|112x106
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Ширина рабочей поверхности, мм
|110
- Виброшлифмашина Stanley SS24 идеально подходит для финишной обработки поверхностей: удаления ржавчины, снятия ворса после покраски или лакировки и т.д. Мощный двигатель обеспечивает высокое качество отделки. Компактный текстурированный корпус удобен для удержания одной рукой. Наличие системы пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Пылезащищенный выключатель
- Надежные зажимы для шлифлистов
- Универсальный разъем для подключения пылесборника или пылесоса
- Специальный шаблон в комплекте для просечки отверстий для пылеудаления
- Низкий уровень вибраций позволяет работать без усталости продолжительное время
- Долгий срок службы Stanley SS24 за счет полностью герметизированных металлических шариковых подшипников
- Частота вращения: 14000 об/мин