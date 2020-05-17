Шлифмашина вибрационная электрическая Stanley SS24-RU (потребляемая мощность 240 Вт)

Преимущества

Пылезащищенный выключатель

Надежные зажимы для шлифлистов

Универсальный разъем для подключения пылесборника или пылесоса

Специальный шаблон в комплекте для просечки отверстий для пылеудаления

Низкий уровень вибраций позволяет работать без усталости продолжительное время

Долгий срок службы Stanley SS24 за счет полностью герметизированных металлических шариковых подшипников

Частота вращения: 14000 об/мин

Виброшлифмашина Stanley SS24 идеально подходит для финишной обработки поверхностей: удаления ржавчины, снятия ворса после покраски или лакировки и т.д. Мощный двигатель обеспечивает высокое качество отделки. Компактный текстурированный корпус удобен для удержания одной рукой. Наличие системы пылеудаления позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.