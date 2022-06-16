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Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп
5.0
2
830 ₽
Рулетки
    Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп
    Арт. Х131075
    5.0
    2
    Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп
    Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп
      Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп
      Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп

      Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131075
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измерительная магнитная рулетка Stanley MAX 3м STHT0-36121 используется для линейных измерений.

        Преимущества

        • Имеет прорезиненный корпус
        • Съемный магнит на ленте для удобства работы с металлоконструкциями
        • Карабин для подвеса
        • Нейлоновое покрытие для сопротивления износу
        • Надежный фиксатор