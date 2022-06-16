Магнитная измерительная рулетка Stanley MAX STHT0-36121, автостоп
Арт. Х131075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|19
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- Измерительная магнитная рулетка Stanley MAX 3м STHT0-36121 используется для линейных измерений.
Преимущества
- Имеет прорезиненный корпус
- Съемный магнит на ленте для удобства работы с металлоконструкциями
- Карабин для подвеса
- Нейлоновое покрытие для сопротивления износу
- Надежный фиксатор