Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.
Арт. О00000035472
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Тип молотка
|столярный
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Вес бойка, кг
|0.45
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Форма бойка
|круглая
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- Молоток с гвоздодером Stanley 450 г STHT0-51309 - столярный ударный инструмент. Имеет неразъемное соединение головки с ручкой благодаря сочетанию особой формы деталей и использованию эпоксидной смолы.
Преимущества
- Удлиненная ручка увеличивает энергию удара и снижает вибрацию
- Накладка на рукояти обеспечивает надежный хват и препятствует скольжению