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Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.
1 060 ₽
Столярные молотки
    Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.
    Арт. О00000035472
    Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.
    Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.
      Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.
      Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.

      Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035472

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      Тип молотка
      		столярный
      Вес бойка, кг
      		0.45
      Форма бойка
      		круглая
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток с гвоздодером Stanley 450 г STHT0-51309 - столярный ударный инструмент. Имеет неразъемное соединение головки с ручкой благодаря сочетанию особой формы деталей и использованию эпоксидной смолы.

        Преимущества

        • Удлиненная ручка увеличивает энергию удара и снижает вибрацию
        • Накладка на рукояти обеспечивает надежный хват и препятствует скольжению