Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51309 FIBERGLASS, 450 гр.

Преимущества

Удлиненная ручка увеличивает энергию удара и снижает вибрацию

Накладка на рукояти обеспечивает надежный хват и препятствует скольжению

Молоток с гвоздодером Stanley 450 г STHT0-51309 - столярный ударный инструмент. Имеет неразъемное соединение головки с ручкой благодаря сочетанию особой формы деталей и использованию эпоксидной смолы.