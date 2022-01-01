Молоток с гвоздодером Stanley STHT0-51310, FIBERGLASS 560 гр.
Арт. О00000035473
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Тип молотка
|столярный
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Вес бойка, кг
|0.56
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Форма бойка
|круглая
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- Молоток с гвоздодером Stanley 560 г STHT0-51310 предназначен для выполнения столярных работ как быту, так и в производственных мастерских.
Преимущества
- Удлиненная ручка увеличивает энергию удара и снижает вибрацию
- Накладка на рукояти обеспечивает надежный хват и препятствует скольжению