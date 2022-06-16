Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)

Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885, 34 предмета
Арт. Ю00000024654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт.
|34
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Индикатор
|Нет
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- Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 - это компактный комплект, который подойдет для работы с резьбовыми соединениями. Благодаря органайзеру с маркировкой, на котором размещаются биты, изделия не потеряются. Намагниченный держатель бит с хромованадиевым стержнем выполнен из двухкомпонентного материала. Комплект состоит из 34 предметов.
Преимущества
- Удобный пластиковый кейс для бит
- Хромованадиевый держатель бит
- Удобная рукоятка с мягкими вставками для комфорта и надежного захвата инструмента
- Магнитный держатель бит