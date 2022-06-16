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Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
5.0
2
1 060 ₽
Наборы отверток
    Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885, 34 предмета
    Арт. Ю00000024654
    5.0
    2
    Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
    Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
    Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
    Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
      Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
      Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
      Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)
      Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)

      Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885, 34 предмета

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024654
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт.
      		34
      Индикатор
      		Нет
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 - это компактный комплект, который подойдет для работы с резьбовыми соединениями. Благодаря органайзеру с маркировкой, на котором размещаются биты, изделия не потеряются. Намагниченный держатель бит с хромованадиевым стержнем выполнен из двухкомпонентного материала. Комплект состоит из 34 предметов.

        Преимущества

        • Удобный пластиковый кейс для бит
        • Хромованадиевый держатель бит
        • Удобная рукоятка с мягкими вставками для комфорта и надежного захвата инструмента
        • Магнитный держатель бит