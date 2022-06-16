Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 (34 предмета, TORX)

Преимущества

Удобный пластиковый кейс для бит

Хромованадиевый держатель бит

Удобная рукоятка с мягкими вставками для комфорта и надежного захвата инструмента

Магнитный держатель бит

Отвертка со вставками Stanley MULTI BIT STHT0-70885 - это компактный комплект, который подойдет для работы с резьбовыми соединениями. Благодаря органайзеру с маркировкой, на котором размещаются биты, изделия не потеряются. Намагниченный держатель бит с хромованадиевым стержнем выполнен из двухкомпонентного материала. Комплект состоит из 34 предметов.