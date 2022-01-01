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Станок автоматический двухколонный Stalex BS-850G
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Ленточные пилы по металлу
    Станок автоматический двухколонный Stalex BS-850G
    Арт. stalex_10039
    Станок автоматический двухколонный Stalex BS-850G

      Станок автоматический двухколонный Stalex BS-850G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_10039

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		4900
      Габариты, мм
      		3550х2120х2660
      Высота стола, мм
      		820
      Размер пильной ленты, мм
      		54х1.6х6685
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модель Stalex BS-850G является автоматическим ленточнопильным станком, колонного одностоечного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 600 мм и прямоугольной заготовки 850x600 мм под углом 90°, а также с возможностью поворота рамы для пиления заготовок под углом 45°. Одностоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны):
        • 1 колонна основная большего диаметра по которой вертикально перемещается горизонтальная пильная рама.
        • 2 колонна направляющая, данная колонна задаёт окончательное жёсткое направление рамы при работе и на холостом ходу.
        Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». Станок оснащен гидравлическими тисками с возможностью быстрого зажима заготовок. Помимо гидравлического зажатия, тисков имеют механический ход тисков. На основной панели расположены: цветной сенсорный дисплей, с помощью которого можно задать программу и отслеживать процесс пиления, регулятор скорости опускания пилы и кнопка аварийного останова. Особенности и преимущества:
        • Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°.
        • Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
        • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
        • Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
        • ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
        • Станок управляется трёхфазным двигателем.
        • Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 0-100 м/мин.
        • Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
        • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
        • Термозащита электродвигателя.
        • Система смазки и охлаждения полотна.
        • Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
        • Гидравлическое натяжение полотна.
        • Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение автоматически.
        • Конвейер для сбора стружки, приводимая в движение автоматически.
        • Сенсорный дисплей управления.
        • Подсветка зоны резания.
        • Гидравлическая система регулирования усилия резания.
        • Автоматическое подъём рамы при завершении резки.