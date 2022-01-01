Станок автоматический двухколонный Stalex BS-850G

1 колонна основная большего диаметра по которой вертикально перемещается горизонтальная пильная рама.

2 колонна направляющая, данная колонна задаёт окончательное жёсткое направление рамы при работе и на холостом ходу.

Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°.

Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.

Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.

Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.

ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).

Станок управляется трёхфазным двигателем.

Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 0-100 м/мин.

Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.

Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Термозащита электродвигателя.

Система смазки и охлаждения полотна.

Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.

Гидравлическое натяжение полотна.

Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение автоматически.

Конвейер для сбора стружки, приводимая в движение автоматически.

Сенсорный дисплей управления.

Подсветка зоны резания.

Гидравлическая система регулирования усилия резания.

Автоматическое подъём рамы при завершении резки.

Модель Stalex BS-850G является автоматическим ленточнопильным станком, колонного одностоечного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 600 мм и прямоугольной заготовки 850x600 мм под углом 90°, а также с возможностью поворота рамы для пиления заготовок под углом 45°. Одностоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны):Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». Станок оснащен гидравлическими тисками с возможностью быстрого зажима заготовок. Помимо гидравлического зажатия, тисков имеют механический ход тисков. На основной панели расположены: цветной сенсорный дисплей, с помощью которого можно задать программу и отслеживать процесс пиления, регулятор скорости опускания пилы и кнопка аварийного останова. Особенности и преимущества: