Станок автоматический двухколонный Stalex BS-850G
Арт. stalex_10039
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4900
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Габариты, мм
|3550х2120х2660
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Высота стола, мм
|820
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Размер пильной ленты, мм
|54х1.6х6685
- Модель Stalex BS-850G является автоматическим ленточнопильным станком, колонного одностоечного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 600 мм и прямоугольной заготовки 850x600 мм под углом 90°, а также с возможностью поворота рамы для пиления заготовок под углом 45°. Одностоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны):
- 1 колонна основная большего диаметра по которой вертикально перемещается горизонтальная пильная рама.
- 2 колонна направляющая, данная колонна задаёт окончательное жёсткое направление рамы при работе и на холостом ходу.
- Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°.
- Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
- ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 0-100 м/мин.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя.
- Система смазки и охлаждения полотна.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Гидравлическое натяжение полотна.
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение автоматически.
- Конвейер для сбора стружки, приводимая в движение автоматически.
- Сенсорный дисплей управления.
- Подсветка зоны резания.
- Гидравлическая система регулирования усилия резания.
- Автоматическое подъём рамы при завершении резки.